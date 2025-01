المشهداني للعميري: ضرورة سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة في تنفيذ التشريعات النيابية

2025-01-23 17:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الخميس، خلال لقائه رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري ضرورة سيادة القانون وتحقيق العدالة. وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان المشهداني “قَدم التهنئة إلى قضاة المحكمة الاتحادية العليا والقضاة في العراق بمناسبة يوم القضاء العراقي، وناقشا عدة ملفات منها ما يتعلق …

