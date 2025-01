صادرات العراق النفطية تتجاوز 100 مليون برميل خلال شهر

2025-01-23 17:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر كانون الأول 2024 الماضي والتي تجاوزت 100 مليون برميل من الخام. ووفقا للإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ونشرته الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، فقد بلغ المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام (101) مليون و(24) الفاً و(596) برميلاً . …

