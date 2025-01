2025-01-23 17:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

صلاح الدين/ عراق اوبزيرفر اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، العثور على مخلفات حربية بعملية تفتيش في سامراء. وذكرت القيادة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “ضمن إطار العمليات الاستباقية التي تنفذها قطعات الشرطة الاتحادية لتعزيز الامن والاستقرار وتطهير المناطق من المخلفات الحربية، نفّذت قوة من اللواء الثالث والعشرون الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية بإسناد …

The post العثور على مخلفات حربية بعملية تفتيش في سامراء first appeared on Observer Iraq.