وزير الخارجية: التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على العراق

2025-01-23 18:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، ان التوتر بين إيران والولايات المتحدة يؤثر بشكل مباشر على العراق.

وقال حسين في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، ان: "العراق مستعد للتوسط بين واشنطن وطهران إذا طلب منه ذلك".

وفيما يخص الباحثة الإسرائيلية "إليزابيث تسوركوف" المحتجزة كرهينة لدى جماعة مسلحة عراقية علق حسين قائلاً: انهاعلى قيد الحياة ونسعى لتحريرها".

وكانت بغداد وواشنطن قد اتفقتا العام الماضي على إنهاء عمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بحلول سبتمبر أيلول 2026 والانتقال إلى علاقات عسكرية ثنائية.



