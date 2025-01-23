مسعود بارزاني يدعو إدارة الشرع لمراعاة حقوق الكورد في سوريا

2025-01-23 18:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس،على ضرورة أن يراعي النظام السياسي الجديد في سوريا، حقوق وتطلعات وخصوصية الشعبالكوردي.

جاء ذلك، خلال استقباله، في مصيف صلاح الدين، توبياسليندنر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، والمبعوث الخاص للوزارة لشؤونسوريا، إلى جانب وفد مرافق له، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال اللقاء، جرى تقييم الأوضاع السياسية والأمنية وآخرالمستجدات في المنطقة وسوريا، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة لعودة الإرهاب، ودورالأطراف الكوردية في سوريا بمستقبل البلاد، والتأكيد على ضرورة الحفاظ علىالاستقرار، والاستناد إلى الطرق السلمية والحوار بين جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بمستقبل الكورد في سوريا، أشار بارزاني إلىتاريخ النضال والمعاناة والتضحيات التي قدمها الشعب الكوردي في سوريا، وفق البيان.

وشدد على وجوب أن تقرر الأطراف الكوردية في سوريا بشأنمصيرها بشكل مشترك، ومعالجة الخلافات عبر الحوار والسبل السلمية، كما أكد علىضرورة أن يراعي النظام السياسي الجديد في سوريا حقوق وتطلعات وخصوصية الشعبالكوردي.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء، تبادل الآراء ووجهاتالنظر حول الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان، وعملية التفاوض بين الأطرافالسياسية وتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.

بدوره، أشاد وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية،بسير انتخابات برلمان كوردستان التي جرت في تشرين الأول الماضي في أجواء هادئةونسبة المشاركة الشعبية الواسعة فيها، واصفاً إياها بالناجحة والنموذجية.

وشهد اللقاء أيضاً، التأكيد على العلاقات التاريخية بينشعب كوردستان وألمانيا، حيث أعرب مسعود بارزاني عن شكره لحكومة وشعب ألمانيا علىدعم قوات بيشمركة كوردستان خلال الحرب ضدإرهابيي داعش.

هذا وأكد الوفد الضيف، للزعيم الكوردي مسعود بارزاني،التزام ألمانيا بدعم شعب كوردستان، ومواصلة التنسيق والتعاون الدائم مع حكومةالإقليم في مختلف الظروف.