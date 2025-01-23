الأنبار تؤكد قرب الانتهاء من مشروعي مجاري هيت والفلوجة

2025-01-23 18:30:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليمي

أعلنت مديرية مجاري الأنبار، اليوم الخميس، عن مشاريعها المنجزة لعام 2024، والمتبقية قيد الإنجاز، فيما أكدت قرب الانتهاء من مشروعي مجاري هيت والفلوجة.

وقال مدير المجاري ذاكر حميد عبد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز شملت: مشاريع الخطة الاستثمارية والتي تضمنت (مشروع مجاري هيت الكبير بنسبة إنجاز بلغت 99%، ومشروع مجاري الفلوجة والتي وصلت نسبة الإنجاز فيه 88%، وشبكة مياه الأمطار والصرف الصحي لمنطقة الزراعة في مدينة الرمادي والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 95%) وجميعها قريبة جداً من الإنجاز التام".

وأضاف، أن "المشاريع تضمنت مشاريع خطة تنمية الأقاليم والتي تشمل إنشاء محطة مياه أمطار وشبكة مجاري مياه الأمطار للشارع الممتد من مجسر البوعلوان إلى مجسر عامرية الصمود/ الفلوجة بنسبة إنجاز 30%، وإنشاء خط تصريف مياه أمطار بقطر 80 ملم بطول 760 مترا في قضاء عامرية الصمود بنسبة إنجاز 100%، وفك اختناق ومد مجاري مياه أمطار في المنطقة السكنية الثانية حي السلام في قضاء عنه بنسبة إنجاز 100%، ومشروع إنشاء خط تصريف مياه الأمطار بقطر 800 ملم وبطول 760 مترا لربط الشبكة بالمحطة في الرمادي، ومشروع تأهيل أربع وحدات معالجة)، فضلا عن مشاريع صندوق الإعمار المتضمنة (إنشاء محطة رفع مياه الأمطار حي العمال في قضاء الحبانية بنسبة إنجاز 100%)".