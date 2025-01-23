منتخب الشباب يخوض أولى وحداته التدريبية في تايلاند

2025-01-23 18:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعخاض منتخب الشباب لكرةِ القدم، مساء اليوم الخميس، أولى وحداته التدريبية في العاصمةِ التايلندية بانكوك ضمن تحضيراته النهائية لنهائياتِ بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً التي ستقام في الصين بدءاً من 12 من الشهر المقبل.وذكر بيان للاتحاد- تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع )- أن "المدرب عماد محمد أكد على أهمية معسكر تايلند، وضرورة التركيزِ والعمل في التدريباتِ وفي المباراتين الوديتين للوصول للجاهزية التامة قبل الذهاب إلى الصين للمشاركةِ في البطولة".وشارك في الوحدةِ التدريبيّة الأولى جميعُ اللاعبين المدعوين في القائمةِ النهائية لبطولةِ كأس آسيا باستثناء اللاعب آدم طالب الذي سيتواجد مع المنتخبِ في البطولة حسب الاتفاق المسبق مع ناديه ماريبور السلوفيني.وسيواجه منتخبُ الشباب منتخبَ تايلند في المباراةِ الودية الأولى له بعد غد السبت في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت تايلند.