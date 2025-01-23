الإعلان عن الفائزين بجوائز "TRT World Citizen" في نسختها السادسة

2025-01-23 20:15:37 - المصدر: TRT

تم الإعلان عن الفائزين بجوائز "TRT World Citizen" لهذا العام، والتي تم إطلاقها وفقًا لمبدأ "الإلهام بالتغيير الإيجابي".

إسطنبول - تم إطلاق جوائز TRT World Citizen في عام 2017 وفقًا لمبدأ "الإلهام بالتغيير الإيجابي"، وتعد واحدة من أهم مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها شبكة TRT، وقد احتفلت بنسختها السادسة هذا العام. وتُمنح الجوائز لأفراد من دول مختلفة قدموا مساهمات عالمية كبيرة لمجتمعاتهم، وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على قصصهم في جميع أنحاء العالم وإلهام التغيير الإيجابي.

أقيم حفل توزيع جوائز TRT World Citizen في نسخته السادسة في إسطنبول، وكرم حتى الآن 25 شخصًا من 15 دولة مختلفة، واستضافه المدير العام لشبكة TRT محمد زاهد صوباجي. وحضر حفل توزيع الجوائز رئيس الاتصالات برئاسة الجمهورية فخر الدين ألتون، والمديرون التنفيذيون في شبكة TRT، ومجموعة من السياسيين وقادة المنظمات غير الحكومية وشخصيات بارزة من مجالات الثقافة والفنون والإعلام ومن الأوساط الأكاديمية. وخلال الحفل، أدى المغني الفلسطيني Llnur أغنيتيه "Wake Up" (استيقظ) و"Keep Your Key" (احتفظ بمفتاحك)، اللتين ألفهما لفلسطين.

رئيس الاتصالات فخر الدين ألتون: "لقد تم إطلاق مبادرة TRT World Citizen لإضفاء الطابع المؤسسي على الخير."

أكد فخر الدين ألتون، رئيس الاتصالات برئاسة الجمهورية، في كلمته خلال حفل توزيع جوائز TRT World Citizen أن مبادرة TRT World Citizen قد نشأت لإضفاء الطابع المؤسسي على الأعمال الخيرية. وشدد على القيمة الكبيرة لهذه المبادرة في إضفاء الطابع المؤسسي على الخير في عصر أصبح فيه الشر أمرًا عاديًا.

كما صرح ألتون بأنه يعتبر هذا البرنامج تجسيدًا ملموسًا للإلهام والشجاعة التي يمكن أن يمنحها إنسان لآخر، قائلًا: "في هذا السياق، أرى أنه من الأهمية بمكان سرد قصص الأبطال الحقيقيين وتوفير الفرص لهم. وأود أن أتوجه بالشكر إلى جميع زملائي الأعزاء الذين ساهموا في هذا البرنامج القيم، كما أشكر جميع الزملاء الإداريين الذين حولوا هذه الفكرة القيمة إلى مشروع حقيقي. وأعتقد أنه يجب أن تستمر هذه المبادرة القيمة لأعوام عديدة قادمة، ويجب أن نعمل واضعين نصب أعيينا أن الخير هو غاية حقيقية يمكن أن تنتقل من جيل إلى جيل وهو عنصر فعال في رفع الظلم الذي تواجهه البشرية. وآمل أن يخدم هذا البرنامج هذا الغرض".

المدير العام لشبكة TRT، صوباجي: "بصفتنا مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، نحن نساهم بكل مواردنا في حملة بلدنا من أجل الخير، وننقل إلى صدارة المشهد الأشخاص الذين تم تهميشهم".

ذكر المدير العام لشبكة TRT محمد زاهد صوباجي في كلمته الافتتاحية أن جوائز TRT World Citizen تأسست من أجل تقديم الدعم وتعزيز أصوات من يدافعون عن العدالة والحقيقة، وضمان وصول جهودهم إلى جمهور أوسع بكثير. وأضاف صوباجي: "من خلال احتفالات جوائز World Citizen التي نظمناها في السنوات الماضية، شهدنا كيف يمكن لعدد لا حصر له من قصص التضحية التي تم تجاهلها أن يساهم في نشر الخير. وأعتقد أن الأبطال وقصصهم، التي سنتعرف عليها عن كثب هنا اليوم، ستفتح آفاقًا جديدة لنا جميعًا وتلهم الخير في المستقبل". كما أكد أن الطريقة الأكثر فعالية للتعرف على الخير هي اتباع الأشخاص الذين يجسدونه ويحمونه.

وتابع محمد زاهد صوباجي: "بصفتنا هيئة البث العام في تركيا، نحن نسعى بكل مواردنا في TRT إلى المساهمة في حملة بلدنا من أجل الخير، ونعمل من خلال 17 قناة تلفزيونية و17 قناة إذاعية، بالإضافة إلى منصات الأخبار الرقمية والمنصة الرقمية الدولية والأحداث الدولية، كصوت للعدل، وننقل إلى صدارة المشهد الأشخاص الذين تم تهميشهم. فنحن نعمل بلا كلل لتمثيل 8 مليارات شخص في مجالات الإعلام والبث والإنتاج"، معربًا عن امتنانه للأشخاص الذين يبعثون الأمل ويدافعون عن قضية الخير.

تقديم الجوائز إلى الفائزين

سلم المسؤولون التنفيذيون في TRT الجوائز إلى كل من عظيمة دانجي وأرهوم إشتياق في فئة "المُتواصل"، ورنا دجاني في فئة "المُعلم"، وهيلين با في فئة "الشباب".

وقدم المدير العام لشبكة TRT، محمد زاهد صوباجي، جائزة "إنجاز العمر" إلى ستيف سوسبي، مؤسس جمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF)، لإنقاذ حياة الآلاف من الأطفال في مناطق الحرب والصراع.

ذهبت جائزة "World Citizen of the Year" إلى عائشة نور أزغي أيغي، التي قُتلت برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بشكل مأساوي خلال احتجاج في نابلس في 6 سبتمبر 2024. وتسلم والدها محمد سوات أيغي الجائزة من رئيس الاتصالات فخر الدين ألتون.

وتم منح جائزة " TRT Special Award" المقدمة حصريًا هذا العام، إلى الدكتورة أماني بلور، التي أدارت إحدى المستشفيات في سوريا في أثناء الحرب.