أمين بغداد: مشاركة 1200 عامل و185 آلية في خطة الزيارة الخدمية

2025-01-23 20:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتابع أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، سير تنفيذ الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الرجبية خلال جولة له داخل مدينة الكاظمية المقدسة، فيما أعلن إشراك أكثر من 1200 عامل نظافة و185 آلية تخصصية.وذكر بيان للأمانة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "أمين بغداد اطلع خلال جولة ميدانية له داخل مدينة الكاظمية المقدسة على سير تنفيذ الخطة الخدمية وتابع بشكل مباشر الخدمات المقدمة للزائرين، والتقى عددًا من المواطنين واستمع لمطالبهم وآرائهم ووجه بمعالجتها فوراً ".وتابع، أن "أمين بغداد زار مقر دائرة بلدية الكاظمية وترأس غرفة العمليات الخدمية التي يتم من خلالها متابعة حركة الآليات عبر نظام الـGPS ووجه بمواصلة العمل على استنفار الجهود كافة لتقديم أفضل الخدمات للزائرين وتأمين الجهد البشري والآلي وتوزيع حاويات جمع النفايات بالقرب من المواكب الحسينية".وأشار إلى، أن "الخطة داخل مدينة الكاظمية تضمنت تقسيمها إلى 6 قواطع، لتتسلم كل بلدية أحد القواطع لإدارته بالكامل كما تم تعزيز المدينة بجهد آلي وبشري من الدوائر البلدية الأخرى، إذ تم إشراك أكثر من 1200 عامل نظافة و 185 آلية تخصصية تعمل ضمن جهد استثنائي مستمر على مدار 24 ساعة وسيستمر عملها إلى ما بعد انتهاء مراسم الزيارة الرجبية".وتابع البيان، أن "أمين بغداد زار موكب تجمع المتطوعين داخل مدينة الكاظمية بإشراف قسم الوعي البلدي وقسم شؤون المرأة لمتابعة أنشطتهم التوعوية في تثقيف الزائرين ومشاركتهم في أعمال النظافة ودعم المواكب الحسينية".