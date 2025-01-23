وزير الكهرباء يوجه باستثناء الكاظمية المقدسة وطرق الزائرين من القطع المبرمج
2025-01-23 20:40:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، باستثناء الكاظمية المقدسة وطرق الزائرين من القطع المبرمج.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجه باتخاذ إجراءات شاملة لتأمين الطاقة خلال زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، حيث أمر باستثناء الطوقين الأول والثاني في مدينة الكاظمية المقدسة من القطع المبرمج"، مؤكداً على، "أهمية توفير الكهرباء المستمرة لخدمة الزائرين".
وأضاف البيان، أن "الخطة شملت استثناءً شاملاً لمسارات الزائرين من القطع المبرمج أيضاً، حيث تم تخصيص 92 مغذيا في الكاظمية، و42 مغذياً في فرع الرصافة و65 مغذياً في فرع الصدر، و68 مغذياً لمداخل الكرخ الشمالي والجنوبي، مما يضمن تغطية كاملة لجميع مسارات الزائرين وإنارة الطرق المؤدية للمرقد الشريف".
وتابع البيان، أن "التوجيهات تضمنت تواجد المسؤولين في غرفة العمليات المركزية المشكلة مؤخراً في مقر قطاع الكاظمية لمتابعة الوضع على مدار الساعة، مع نشر فرق الصيانة والآليات في مختلف أرجاء المدينة المقدسة للتعامل الفوري مع أي طارئ قد يحدث في الشبكة الكهربائية".
وأكد وزير الكهرباء على، "ضرورة الاستنفار التام لجميع الملاكات الهندسية والفنية في الوزارة، والبقاء على الجهوزية الكاملة من أجل تقديم أفضل الخدمات للزائرين".
وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، باستثناء الكاظمية المقدسة وطرق الزائرين من القطع المبرمج.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجه باتخاذ إجراءات شاملة لتأمين الطاقة خلال زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، حيث أمر باستثناء الطوقين الأول والثاني في مدينة الكاظمية المقدسة من القطع المبرمج"، مؤكداً على، "أهمية توفير الكهرباء المستمرة لخدمة الزائرين".
وأضاف البيان، أن "الخطة شملت استثناءً شاملاً لمسارات الزائرين من القطع المبرمج أيضاً، حيث تم تخصيص 92 مغذيا في الكاظمية، و42 مغذياً في فرع الرصافة و65 مغذياً في فرع الصدر، و68 مغذياً لمداخل الكرخ الشمالي والجنوبي، مما يضمن تغطية كاملة لجميع مسارات الزائرين وإنارة الطرق المؤدية للمرقد الشريف".
وتابع البيان، أن "التوجيهات تضمنت تواجد المسؤولين في غرفة العمليات المركزية المشكلة مؤخراً في مقر قطاع الكاظمية لمتابعة الوضع على مدار الساعة، مع نشر فرق الصيانة والآليات في مختلف أرجاء المدينة المقدسة للتعامل الفوري مع أي طارئ قد يحدث في الشبكة الكهربائية".
وأكد وزير الكهرباء على، "ضرورة الاستنفار التام لجميع الملاكات الهندسية والفنية في الوزارة، والبقاء على الجهوزية الكاملة من أجل تقديم أفضل الخدمات للزائرين".