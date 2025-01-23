وزير الكهرباء يوجه باستثناء الكاظمية المقدسة وطرق الزائرين من ‏القطع المبرمج

2025-01-23 20:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، باستثناء الكاظمية المقدسة وطرق الزائرين من ‏القطع المبرمج.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجه باتخاذ إجراءات شاملة لتأمين الطاقة خلال ‏زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، حيث أمر باستثناء الطوقين الأول والثاني في مدينة الكاظمية ‏المقدسة من القطع المبرمج"، مؤكداً على، "أهمية توفير الكهرباء المستمرة لخدمة الزائرين".‏وأضاف البيان، أن "الخطة شملت استثناءً شاملاً لمسارات الزائرين من القطع المبرمج أيضاً، حيث تم تخصيص ‏‏92 مغذيا في الكاظمية، و42 مغذياً في فرع الرصافة و65 مغذياً في فرع الصدر، و68 مغذياً ‏لمداخل الكرخ الشمالي والجنوبي، مما يضمن تغطية كاملة لجميع مسارات الزائرين وإنارة ‏الطرق المؤدية للمرقد الشريف".‏وتابع البيان، أن "التوجيهات تضمنت تواجد المسؤولين في غرفة العمليات المركزية المشكلة مؤخراً في ‏مقر قطاع الكاظمية لمتابعة الوضع على مدار الساعة، مع نشر فرق الصيانة والآليات في ‏مختلف أرجاء المدينة المقدسة للتعامل الفوري مع أي طارئ قد يحدث في الشبكة الكهربائية".‏وأكد وزير الكهرباء على، "ضرورة الاستنفار التام لجميع الملاكات الهندسية والفنية في ‏الوزارة، والبقاء على الجهوزية الكاملة من أجل تقديم أفضل الخدمات للزائرين".