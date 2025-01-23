الإعمار: الطريق الحلقي سيربط جميع مداخل بغداد الرئيسية ويحيطها بشكل دائري

2025-01-23 20:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، أن الطريق الحلقي الرابع هو مشروع مكمل لمشاريع فك الاختناقات المرورية وسيربط جميع مداخل بغداد الرئيسية ويحيطها بشكل دائري.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطريق الحلقي الرابع هو مشروع مكمل لمشاريع فك الاختناقات المرورية، حيث إن العمل بمشاريع فك الاختناقات المرورية سيسهم في تقليل الازدحامات داخل العاصمة، كما أن المشروع سيوفر أيضا محاور سير للوصول إلى هذا الطريق الحيوي المهم، مما يسهل عملية الدخول والخروج".

وأضاف الصفار، أن "المقطع الممتد على طول قناة الجيش يقع ضمن مشروع ربط سريع محمد القاسم بمدخل بغداد كركوك، وكذلك امتداد مشروع الرستمية، وصولا إلى فلكة الجبهة، وأيضا المشروع الذي يربط مدينة علي الوردي بطريق بغداد - الكوت".

وأكد الصفار، أن "الطريق الحلقي الرابع سيربط أيضا جميع مداخل بغداد الرئيسية، حيث سيكون بشكل حلقة تحيط ببغداد"، مشيرا إلى، أن "العمل ما زال جاريا في فتح المسارات من قبل شركتي آشور وحمورابي في مقطعين، والممتدة في المقطع الأول منه بطول 26 كم من طريق سريع أبي غريب باتجاه طريق دورة - يوسفية، مرورا بمناطق معسكر النصر والمنطقة المحاذية لمطار بغداد الدولي، ومنطقة شاخة ستة ومنطقة سويب البحيرات والمكاسب وأبو دشير".

وتابع، أن "المقطع الآخر يمتد من طريق دورة - يوسفية باتجاه نقطة التقاء قناة الشرطة مع نهر ديالى بطول (30 كم)".

وبين، أن "العمل يتضمن أيضا إزالة التجاوزات والمشيدات، تزامنا مع عمل اللجان المشكلة الخاصة بتعويض أصحاب الأراضي غير المتجاوزين، وفق قانون الطرق والجسور رقم 35 لسنة 2002، وتعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 2013".

مبينا، أن "هذا الطريق سيؤمن مسارات للوصول إلى المدن السكنية الجديدة التي تقوم الوزارة بتنفيذها، مما يكسبها ميزة اقتصادية، علاوة على ازدهار تنموي وحضري للمناطق المحيطة بامتداد الطريق وسيربط جميع مداخل بغداد الرئيسية ويحيطها بشكل دائري".