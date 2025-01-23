2025-01-23 20:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيسوزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، على ضرورة أن يشمل اتفاق بغدادوشركة بي.بي، لتطوير حقول نفط كركوك، إقليم كوردستان.

وقال بارزاني لوكالةرويترز، وأطلعته عليه وكالة شفق نيوز، إن "هذا الأمر يشير إلى نزاع محتمل معالحكومة العراقية الاتحادية".

وتشكل السيطرة علىحقول النفط والغاز مصدر توتر منذ فترة طويلة بين بغداد وكوردستان، ومنطقة كركوكالغنية بالموارد الهيدروكربونية في محور هذا الخلاف.

وأكد بارزاني لرويترز،في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن "المنطقةالتي تتحدث عنها بغداد مع بي.بي هي منطقة متنازع عليها، ووفقا للدستور فالمناطقالمتنازع عليها لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها من أربيل وحدها أو بغداد وحدها".

وأضاف "لسنا ضدتطوير (الحقول) عموما لكن نختلف مع الآلية"، مضيفا أن "الأمر يتطلباجتماعا ثلاثيا للتنسيق".

وأكد مصدر مطلع،لرويترز، أن إقليم كوردستان يمكنه الاشتراك في المفاوضات عبر الاجتماع مع مسؤوليبي.بي بشكل منفصل عن حكومة العراق، ومن المرجح أن يستغل علاقاته مع الحكومةالأميركية لدفع حكومة العراق وبي.بي إلى إشراكهم.

ومن المنتظر أن يوقعالعراق وبي.بي اتفاقية بمليارات الدولارات تتعلق بأربعة حقول نفط في كركوك بحلولالأسبوع الأول من شباط فبراير المقبل.

وبحسب بارزاني"عمليا، لا أرى أن لدينا القدرة على إيقاف (الصفقة)"، لكنه وصفها بأنها"غير دستورية".

وقال وزير النفطالعراقي حيان عبد الغني لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن حجم الاتفاقية سيتجاوزصفقة توتال إنرجيز بالبصرة في 2023 والتي قُدرت قيمتها بنحو 27 مليار دولار.

ووقعت بغداد وبي.بيبالفعل اتفاقية أولية لتقييم إعادة التطوير المحتملة لحقول النفط في كركوك.

وكانت بي.بي ضمن تحالفشركات لاستكشاف النفط في كركوك في عشرينيات القرن الماضي، وقدر أن المنطقة تحتويعلى ما يعادل نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.

وتملك بي.بي حصة 50بالمئة في مشروع مشترك يتولى تشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب العراق،حيث تعمل منذ ما يقرب من مئة عام.