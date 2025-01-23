الدفاع المدني يخمد حريق "إسكان تاورز" في أربيل (صور)

2025-01-23 20:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر فيالدفاع المدني بأربيل، مساء الخميس، بإخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع سكني وسطالمدينة.

وأخبر المصدر، وكالة شفقنيوز، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في أحد طوابق مجمع إسكانتاورز، وسط مدينة أربيل، من دون أي خسائر بشرية.

وأضاف المصدر، أن"الحريق تسبب بحالات اختناق لثلاثة أشخاص، وخسائر مادية جسيمة، من دون سقوطضحايا".

وكانحريق كبير نشب في أحد طوابق مجمع إسكان تاورز، وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.