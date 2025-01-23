رويترز: أسعار النفط تسجل انخفاضا بعد تصريحات ترامب

2025-01-23 20:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، بان أسعار النفط سجلت انخفاضا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام منتدى دافوس عن اعتزامه مطالبة أوبك بخفض الأسعار.

وكان ترامب قد أعلن خلال كلمة متلفزة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد في منتجع دافوس السويسري أنه سيطلب من "أوبك" خفض أسعار النفط.

وأضاف "سأطلب من السعودية خفض سعر برميل النفط وذلك سيسهم في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".



