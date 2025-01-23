احدهم قتل "نجله".. القبض على متاجرين بالمخدرات في محافظتي ميسان والبصرة

2025-01-23 20:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، القبض على متاجرين بالمواد المخدرة في محافظتي ميسان والبصرة.

وأفاد بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، بان "مديرية شؤون مخدرات ميسان القت القبض على متاجر بالمواد المخدرة بصحبته امرأة تعمل معه غطاء في عمليات التهريب بالجرم المشهود بحوزتهما (14) كيلو غرام من حبوب الكبتاجون المخدرة في ميسان".

وفي ذات السياق، أعلنت الداخلية في بيانها ان "مديرية شؤون مخدرات البصرة اعتقلت تاجر مخدرات اقدم على قـتل نجله وإصابة أحد منتسبيها بجروح أثناء عملية مداهمة مكان تواجده في قضاء القرنة شمالي محافظة البصرة".

وأضاف البيان، ان "العملية جاءت بإشراف مديري مخدرات ميسان والبصرة وبمشاركة عدد من ضباط ومنتسبي المديريات، وقد تم عرض المتهمين أمام قاضي التحقيق، وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".