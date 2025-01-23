وزير الكهرباء يوجه باستثناء مدينة الكاظمية المقدسة وطرق سير الزائرين من القطع المبرمج
2025-01-23 20:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر
بغداد/ عراق اوبزيرفر وجّه وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الخميس، باستثناء مدينة الكاظمية المقدسة وطرق سير الزائرين من القطع المبرمج. وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “وزير الكهرباء, وجّه بإتخاذ إجراءات شاملة لتأمين الطاقة خلال زيارة الإمام موسى بن جعفر (ع)، حيث أمر باستثناء الطوقين الاول والثاني في مدينة …
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