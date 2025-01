وزير الكهرباء يوجه باستثناء مدينة الكاظمية المقدسة وطرق سير الزائرين من ‏القطع المبرمج

2025-01-23 20:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجّه وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الخميس، باستثناء مدينة الكاظمية المقدسة وطرق سير الزائرين من ‏القطع المبرمج. وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “وزير الكهرباء, وجّه بإتخاذ إجراءات شاملة لتأمين الطاقة خلال ‏زيارة الإمام موسى بن جعفر (ع)، حيث أمر باستثناء الطوقين الاول والثاني في مدينة …

