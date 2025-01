أمين بغداد يستنفر الجهود لخدمة الزائرين في الكاظمية خلال الزيارة الرجبية

2025-01-23 20:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تابع أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، سير تنفيذ الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الرجبية، خلال جولة ميدانية قام بها داخل مدينة الكاظمية، فيما أكد على إشراك أكثر من 1200 عامل نظافة و185 آلية تخصصية لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين. وأوضح بيان صادر عن أمانة بغداد، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “أمين بغداد …

