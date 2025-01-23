2025-01-23 21:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، جملةً وتفصيلاً تصريح النائب حبيب الحلاوي بخصوص منح رئاسة الجمهورية عفواً خاصاً لآلاف المعتقلين المدانين.

وأكدت رئاسة الجمهوورية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الإحصاءات الرسمية المثبتة من تاريخ تولي الرئيس مهام عمله رئيسا للجمهورية في 13/10/2021، ولغاية هذا اليوم تشير إلى أنه منح 22 عفواً خاصاً فقط لمدانين من جميع الطوائف والقوميات".

ولفت الى، أن "العفو الخاص يصدر بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء ويقتصر دور الرئيس على إصدار المرسوم الجمهوري بموجب المادة (73/ أولاً) من الدستور".

وأهابت رئاسة الجمهورية "بممثلي الشعب توخي الدقة والمصداقية في أحاديثهم الصحفية تجنباً لترويج معلومات غير دقيقة من شأنها المساس بالأمن القضائي والمجتمعي، وتضليل الرأي العام".

يشار الى ان نفي رئاسة الجمهورية، يأتي بعد يومين من تصويت مجلس النواب على تعديل لقانون العفو العام.



