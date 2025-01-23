أربيل.. خط ساخن خاص بالمفقودات

2025-01-23 21:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت قيادة شرطة أربيل، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، اطلاق خط ساخن خاص بالمفقودات.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انها "أطلقت الخط الساخن (066137) الخاص بالمفقودات"، داعية "المواطنين الذين يرغبون الحصول على معلومات عن الوثائق الرسمية المفقودة مثل جوازات السفر والبطاقات الوطنية وبطاقات المعلومات وهوية الاحوال المدنية وبطاقات الجنسية وبطاقة المواد الغذائية ورخص القيادة وبطاقات سنوية السيارات او اي اشياء اخرى مفقودة من الذهب او المال الاتصال على الرقم".

وأضافت أن هذا الإجراء لـ"تتمكن الشرطة من إعادة الوثائق المفقودة إلى أصحابها من خلال قسم المفقودات في مديرية الشرطة".



