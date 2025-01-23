شرطة البصرة تقبض على "متورطين" بحادثة اطلاق نار

2025-01-23 21:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، القاء القبض على المتورطين في حادثة إطلاق نار تسببت بإصابة شخصين في محافظة البصرة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة مشتركة من مركز شرطة الفراهيدي وبالتعاون مع الفوج الرابع تمكنت من القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في حادثة إطلاق نار تسببت بإصابة شخصين في المحافظة".

وأضافت: ان "العملية الأمنية جاءت بعد متابعة دقيقة وتحرك سريع من قيادة شرطة محافظة البصرة فور وقوع الحادثة، حيث تم القبض على الجناة وضبط بحوزتهم أسلحة وأعتدة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وتابع البيان ان "قيادة شرطة محافظة البصرة اكدت التزامها بملاحقة كل من تسول له نفسه تهديد أمن المواطنين، واتخاذ كافة التدابير لضمان استقرار المحافظة وسلامة أهلها".