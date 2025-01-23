في مريوان.. شاب كوردي يصنع سيارة تستهلك لترا واحدا من الوقود لكل مائة كيلومتر (فيديو)

2025-01-23 21:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن شاب مبدع ومبتكر من مدينة مريوان بمحافظة كوردستان في إيران من صنع سيارة اسمها MT7 يدويا، بشكل أذهل الخبراء.

ونقل موقع همشهري أونلاين الايراني، ان صفحات وقنوات محلية نشرت مقطعا مصورا اظهر نجاح شاب مبدع ومبتكر من مدينة مريوان يدعى سوران بهرامي ، في صناعة سيارة MT7 يدوية الصنع. هذه السيارة التي استغرق تصميمها وتصنيعها حوالي عام،

وأشار التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان سيارة MT7 بسعة أربعة ركاب، واستهلاك وقود لتر واحد لكل 100 كيلومتر، بتصميم أنيق وهيكل حديدي، أظهر جهد ومثابرة هذا الشاب، لافتا الى انه على الرغم من القيود الحالية ونقص الامكانيات، تمكن سوران بهرامي من بناء هذه السيارة باستخدام مهاراته وموارده المحدودة فقط.

ترجمة: وكالة شفق نيوز