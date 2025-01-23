نجاة عميد كلية من محاولة اغتيال جنوبي العراق

2025-01-23 21:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدرمحلي بمحافظة البصرة، يوم الخميس، بنجاة عميد كلية من محاولة اغتيال بعد استهدافطاله شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالةشفق نيوز، إن "مسلحين اثنين مجهولي الهوية، يستقلان دراجة نارية هاجما منزلعميد كلية التربية في جامعة البصرة علي ضرب، في قضاء القرنة شماليالمحافظة".

وأضاف أن"المهاجمين أطلقا 10 رصاصات على منزل العميد لكنه لم يصب بأذى، وفيما لاذابالفرار إلى جهة مجهولة، طوقت قوة أمنية مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالحادث".