وزير الخارجية يؤكد على دور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي

2025-01-23 21:50:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، على التعاون بين دول المنطقة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول مستدامة للنزاعات القائمة، مشدداً على دور العراق المحوري في دعم جهود السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي.وقالت وزارة الخارجية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، شارك في ندوة حوارية عُقدت على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، بمشاركة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بالإضافة إلى وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان".وأضافت، أن "الندوة ركزت على موضوع كيفية تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط"، حيث ناقش المشاركون" أبرز التحديات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوار الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة".وأكد وزير الخارجية على، "أهمية التعاون بين دول المنطقة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول مستدامة للنزاعات القائمة"، مشدداً على، "دور العراق المحوري في دعم جهود السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي".