فرنسا: شركاتنا مستعدة لدعم العراق في مجالات المياه والطاقة

2025-01-23 21:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجي

أكد السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، اليوم الخميس، أن العلاقات السياسية مع العراق ممتازة وهنالك ضرورة لتعزيز التعاون الاقتصادي، فيما أشار إلى أن الشركات في بلاده مستعدة لدعم بغداد في مجالات المياه والطاقة.

وقال السفير الفرنسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العلاقات بين العراق وفرنسا قوية ومبنية على أسس متينة، حيث توجد عدد من الشركات الفرنسية في العراق مثل توتال وتاليس".

وأضاف، أنه "بالرغم من العلاقات السياسية الممتازة والتعاون في مجالات الدفاع والأمن والثقافة، إلا أنه من الضروري زيادة التعاون في المجال الاقتصادي".

وأوضح، أن "فرنسا تمتلك العديد من الشركات ذات الخبرة في مجالات حيوية مثل معالجة المياه والطاقة، مما يشكل فرصة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون في هذه المجالات"، مؤكداً، أن "بلاده تبذل كل الجهود الممكنة لتعميق العلاقات بين البلدين".