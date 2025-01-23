مجلس الخدمة: المرحلة الثالثة من تعيينات حملة الشهادات والأوائل ستشمل 8 آلاف متقدم

2025-01-23 21:55:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، أن المرحلة الثالثة من تعيينات حملة الشهادات والأوائل ستشمل 8 آلاف متقدم.وقال الناطق باسم المجلس سعد اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "ننتظر حالياً موافقة مجلس الوزراء على المعلومات والبيانات التي تم إرسالها من وزارة المالية بشأن تخصيصات المرحلة الثانية لتعيينات أصحاب الشهادات"، مبينا، أنه "عند وصول الموافقة إﻟﻰ مجلس الخدمة، سنشرع بعملية توزيع الدرجات من دون تاخير".وأضاف، أن "مجمل عمليات التوظيف التي حصلت وتبلغ 61 ألف متقدم للتوظيف من حملة الشهادات العليا والأوائل تم تدقيقها في المالية بشكل متأنٍ جدا"، مشيرا إلى، أن "رئيس الوزراء وجه باعتماد بيانات المقدمة من مجلس الخدمة الاتحادي بشأن التعيينات".وأكد، أن "المجلس وفر للدولة ميزانية مهمة جدا من خلال عملية مناقلة من الدرجات الوظيفية المخصصة لشهادة الدكتوراه إلى حملة شهادات الماجستير وبالتالي أصبحت الفروقات لمصلحة الدولة"، لافتا إلى، أن "توصيات رئيس الوزراء مهمة جدا عبر الذهاب للوجبة الثالثة بعد الانتهاء من المتبقين في الوجبة الثانية والمرحلة الثالثة ستشمل 8 آلاف متقدم".وذكر، "إننا أكملنا استعداداتنا في مجلس الخدمة بعملية إطلاق الكودات وجمع بيانات جديدة لحملة الشهادات العليا والأوائل"، لافتا إلى، أن "هناك 74 ألفا من حملة الشهادات العليا والأوائل يجب استكمال تعييناتهم وفق القانون".وبين، أنه "في العام الحالي سننتهي من ملف المتقدمين للتعيينات من حملة الشهادات العليا والأوائل"، موضحا، أن "الأسبوع المقبل سيشهد انتهاء استكمال إجراءات تعيين الوجبة الثانية من أصحاب الشهادات العليا والأوائل".وطمأن اللامي، "جميع حملة الشهادات العليا والأوائل بأن حقوقهم محفوظة".