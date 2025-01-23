محافظة بغداد تستنفر ملاكاتها وآلياتها لتنفيذ الخطة الخدمية للزيارة الرجبية

2025-01-23 21:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الخميس، عن خطتها الخدمية الخاصة بالزيارة الرجبية، فيما أشارت إلى استنفار آلياتها وملاكاتها لتنفيذها.وقالت المحافظة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بحسب توجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي لدعم ومساندة الدوائر المعنية بإنجاح الزيارة الرجبية، تواصل مديريات محافظة بغداد بتنفيذ خططها المتكاملة لإسناد الزيارة وتقديم الخدمات اللازمة للزائرين على طول مسارات الطرق المؤدية لمدينة الكاظمية المقدسة حتى انتهاء الزيارة".وأضافت، أنها "خصصت نحو (70) من المركبات لنقل الزائرين، مع استنفار تام لمديرية بلديات محافظة بغداد للقيام بأعمال التنظيفات وواجباتها البلدية ودعم وإسناد المواكب الحسينية"، لافتة إلى، أن "100 حوضية لمديرية ماء بغداد باشرت بنقل المياه الصالحة للشرب للزائرين ضمن مناطق الأطراف وتوزعت على أقضية المحمودية والمدائن والزوراء والراشدية والزهور وطريق بغداد بسماية إلى الزعفرانية، وقاطع شمال بغداد من المشاهدة باتجاه الكاظمية المقدسة".وذكرت، أن "شعبة الطوارئ التابعة إلى قسم الشؤون البلدية بالمحافظة، باشرت أعمالها داخل مدينة الكاظمية المقدسة لرفع الحمولات والأنقاض وغيرها من الأعمال".