2025-01-23 22:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر حسم المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو مستقبله مع برشلونة، بعد الكثير من الجدل حول التجديد أو مغادرة النادي الكتالوني، خاصة مع العروض الكثيرة التي انهالت عليه في الأيام الأخيرة. وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، وقع أراوخو اليوم على عقد جديد مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2031، حيث كان ينتهي عقده …

