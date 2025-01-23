2025-01-23 22:18:04 - المصدر: ايشان

قال قائد فرقة العباس القتالية أوس الخفاجي، اليوم الخميس، إن إيران سمحت باستهداف السيد حسن نصر الله وسقوط نظام بشار الأسد. وذكر الخفاجي في مقابلة متلفزة، عبر قناة “الرشيد” الفضائية وتابعتها منصة إيشان، أن “إيران سمحت باستهداف سيد حسن نصر الله ولبنان وانتهاء المعركة وسقوط سوريا”. وأضاف، أن “بعض اللبنانيين قالوا إن إيران هي من […]

ظهرت المقالة اوس الخفاجي: إيران سمحت باستهداف سيد حسن.. ضحت بيدها اليمنى من أجل القلب أولاً على ايشان.



