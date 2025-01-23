2025-01-23 22:18:04 - المصدر: ايشان

قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن المشكلة الحالية، تكمن بالاعتماد على الدولار، مطالباً بإقصائه عن المعاملات التجارية. وكتب خامنئي تغريدة، جاء فيها: “اليوم، إحدى مشكلاتنا هي الاعتماد على الدولار، وهذا الأمر قد أدركته تلك الدول [الأعضاء في #بريكس] أيضاً”. وأضاف مخاطباً بريكست: “فليبذلوا قصارى جهودهم في البلاد لإقصاء الدولار من المعاملات التجارية”.

ظهرت المقالة المرشد الإيراني يعلن الحرب على “الدولار الأمريكي”: لنعمل على إقصائه أولاً على ايشان.



