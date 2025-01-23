2025-01-23 22:18:04 - المصدر: ايشان

سامسونج تكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S25 أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق هواتف Galaxy S25 Ultra وGalaxy S25+ وGalaxy S25، ما يضع معيارًا جديدًا في عالم الهواتف الذكية كرفيق حقيقي للذكاء الاصطناعي. وتقدم هذه الهواتف تجارب مستخدم أكثر طبيعية ووعيًا بالسياق لم يسبق لها مثيل. ومن خلال إدخال وكلاء الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، تمثل سلسلة […]

ظهرت المقالة مواصفات تلائم الذكاء الاصطناعي.. سامسونج تكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S25 أولاً على ايشان.



