مجلس الوزراء العرب للاتصالات يقرر إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي

2025-01-23 23:00:04 - المصدر: كونا

القاهرة - 23 - 1 (كونا) -- قرر مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات اليوم الخميس إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي وذلك في إطار استراتيجي تلتزم به جميع الدول العربية في عملها في صناعة الذكاء الاصطناعي.جاء ذلك في ختام أعمال الدورة 28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التي استضافتها مصر ونظمتها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بجامعة الدول العربية.وتستهدف الاستراتيجية بناء اقتصاديات عربية قادرة على المساهمة في الناتج المحلي والعالمي من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عن طريق تمكين أفرادها ومؤسساتها من تحقيق أقصى استفادة منه في إطار أخلاقي محكم.وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور ومجالات للتعاون تشمل وضع قواعد وإطار عربي متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى الدول العربية وتعزيز استخدام وتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاعات ذات الأولوية في المنطقة العربية ووضع إطار عربي موحد لبناء القدرات البشرية وتنمية الوعي العام إزاء القضايا الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي والشراكات والتعاون مع جهات ومنظمات إقليمية ودولية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.كما تتضمن الاستراتيجية استمرار الدعم الفعال والمستمر للشعب الفلسطيني في مختلف عناصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما أكد الوزراء في قراراتهم الختامية ضرورة تنسيق المواقف في مختلف القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والخدمات البريدية وغيرها من العناصر الفاعلة والمهمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأشار الوزراء إلى أهمية الاتفاق على مواقف موحدة إزاء الميثاق الرقمي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة والذي وافقت عليه الدول في قمة المستقبل في سبتمبر الماضي والموافقة على مبادرة التعاون الرقمي العربي التي اقترحها العراق.كما تم الاتفاق على العمل العربي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام الحالي ارتكازا على خمسة محاور أساسية وتتمثل في ميثاق الذكاء الاصطناعي المسؤول وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال والأداء الفكري الخلاق وإطار حوكمي موحد لحماية البيانات والعمل على توطينها داخل الوطن العربي والتعاون الكامل في قضايا الأمن السيبراني وبناء سدود سيبرانية منيعة لقواعد البيانات في الدول العربية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتضييق الفجوة الرقمية في مجتمعاتنا العربية.واتفق المشاركون في الدورة على تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعامين المقبلين برئاسة مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة نائبا وعضوية كل من البحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والعراق والسعودية.كما تم الإعلان عن اختيار عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان كعاصمة عربية رقمية لعام 2025.وشاركت دولة الكويت في الاجتماع بوفد ترأسه وكيل وزارة المواصلات بالتكليف مشعل الزيد وعضوية مدير العلاقات العامة في الوزارة أحمد الحسيني ومن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات متعب العازمي والسكرتير الثاني في مندوبية دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية بدر المهيلب. (النهاية) م ف م / م م ج