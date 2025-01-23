جمهور القوة الجوية يشكو إدارة النادي لدى الاولمبية.. وهذه هي الأسباب

2025-01-23 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عضو الهيئة العامة لنادي القوةالجوية محمد عباس عمار الفتلاوي، يوم الخميس، عن تقديم شكوى للجنة الأولمبيةالوطنية العراقية ضد إدارة النادي، على خلفية استقطاب اللاعبين.

وقال الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إنه "نحنكأعضاء هيئة عامة وجمهور نادي القوة الجوية، وبعد أن لاحظنا الأخطاء من قبلالإدارة الحالية للنادي بعملية استقطاب اللاعبين المحليين والمحترفين، وعدم وجودنية حقيقية للتصحيح، قدمنا شكوى نحن أربعة أشخاص من الهيئة العامة إلى اللجنةالأولمبية".

وأضاف: "سلمنا الشكوى للجنة الأولمبيةالعراقية بدورها قامت بتحويلنا إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لاتخاذالإجراءات القانونية"، مبينا أنه "لدينا شكاوى أخرى سنكشفها بعد انتهاءالزيارة الرجبية، تخص الهدر بالمال العام بعملية توقيع اللاعبين المحترفين للموسمالسابق والحالي".

وتابع "أننا لسنا ضد مشوار فريق النادي فيالدوري، بل على العكس نحن نسانده وداعمين له، لكننا ضد بقاء الإدارة لما لمسناه مناخطاء في عملها"، مطالبا بـ"حل الهيئة الادارية عبر تقديم الاستقالة،قبل أن تتم إقالتهم بقرار حاسم".