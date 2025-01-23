دوري النجوم.. اربيل يكرم وفادة كربلاء بثلاثية

2025-01-23 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز ‏فريق أربيل على ضيفه في كربلاء بنتيجة 3-1 ضمن المنافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراقي لكرة القدم

‏جرت المباراة على ملعب فرانسو حريري يوم الخميس عند الساعة 7:30 مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم اربيل 2-1 سجل فريق كربلاء هدفه في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب اوس محمد وسجل اربيل هدف التعديل عن طريق اسامة رشيد في الدقيقة 35، وأضاف اربيل هدفه الثاني عن طريق يوسف بن سودة بالدقيقة 42.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 91 سجل شيركو كريم هدف اربيل الثالث.

توقفت المباراة في الدقيقة 41، واستمر التوقف لسبعةِ دقائق بسبب انطفاء انارة الملعب ليعود الفريقان بعدها لاستكمال المباراة.

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 25 بالمركز السابع وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 15 بالمركز 17.