مصافي الجنوب تعلن تحقيق إنجازات تضاهي الخبرات الأجنبية

2025-01-23 23:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الصيانة في شركة مصافي الجنوب نجاح كوادرها في تحقيق إنجازات تضاهي الخبرات الأجنبية.وقال مدير الهيئة راضي سعيد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الهيئة تضم نخبة من الكوادر المتخصصة التي نالت تقديراً رفيعاً من وزارة النفط ورئاسة الوزراء".وأشار سعيد إلى "شخصيات بارزة مثل المهندس محمود شاكر من قسم النظم والسيطرة الذي حصل على لقب الموظف المثالي لجهوده المتميزة في إنجاز مشروع تشغيل الوحدة التكريرية الرابعة وربطها بغرفة السيطرة المركزية وهو إنجاز كان يقتصر سابقاً على الخبرات الأجنبيةط.وأثنى على "فريق بحثي بقيادة المهندس رائد حسين الذي نجح في صيانة مروحة مرجل البخار مما أهله لنيل درع الإبداع من قبل رئيس الوزراء"، مؤكداً أن "الهيئة تواصل تأكيد تميز كوادرها في مختلف الاختصاصات ما يعكس كفاءتها العالية وإسهامها الكبير في تطوير الصناعة النفطية الوطنية".