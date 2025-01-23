اشتباكات ومطاردات.. القبض على 16 مروجا للمخدرات في كركوك

2025-01-23 23:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الخميس، باعتقال 16 مروجا للمخدرات بعد مطاردات واشتباكات، فضلا عن مصادرة كميات من مادة الكريستال والحبوب المخدرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "مفارز من مديرية شؤون مخدرات كركوك، بالاشتراك مع الوحدة التكتيكية التابعة لقيادة شرطة كركوك، وعلى مدى ثلاث أيام متتالية، وبناء على قرارات قضائية ومعلومات استباقية، تمكنت من نصب كمائن لمروجي المخدرات في مناطق متفرقة بمدينة كركوك".

وأضاف المصدر أن "القوة المشتركة، اشتبكت مع مجموعة من المروجين بواسطة الأسلحة، وحصلت مطاردات، أسفرت عن القبض على 16 شخصا، مع مسدسات عدد 3 وكمية من مادة الكريستال المخدرة".

وتابع أن "القوة صادرت أيضا كميات من الحبوب المخدرة، تقدر بحوالي 4 آلاف حبة وأدوات تعاطي وعجلات عدد 3"، مبينا أنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء لنيل جزائهم العادل".