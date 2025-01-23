"اطلاقة في الرأس" تنهي حياة شاب ثلاثيني بذي قار

2025-01-23 23:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بإقدام شاب على الانتحار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا في الثلاثينات من عمره أقدم على الانتحار بواسطة (طلقة في الرأس) من سلاح مسدس داخل منزله بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية في الحادث اثبتت أن الشاب يعاني من حالة نفسية، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".