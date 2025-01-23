الحكومة العراقية ترد بيان حكومة كوردستان بشأن "عرقلة" تعديل الموازنة: ملتزمون بالتعديلات

2025-01-23 23:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردت الحكومةالعراقية، يوم الخميس، على بيان حكومة إقليم كوردستان بشأن تعديل الموازنة، وأكدتالتزامها بالتعديلات ودعت البرلمان إلى تمريرها.

و كشف المتحدث باسمحكومة إقليم كوردستان بيشاوا هورامي، في وقت سابق من يوم الخميس، عن تقديم مقترحجديد للموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، لمجلس النواب العراقي، دون التشاور معحكومة كوردستان، بدل مشروع الموازنة المتفق عليه بين الحكومتين.

وقال الناطق باسمالحكومة باسم العوادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "انطلاقاً من حرصالحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلقبقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامجالحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانونالموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلسالنواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوصالمقدمة من مجلس الوزراء".

وأضاف أنه "فيالوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كوردستان العراق،ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقلتعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".

وتابع "كما نؤكدأهمية التزام حكومة إقليم كوردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية،بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومةالاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".

ولفت إلى أن"الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذاالملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النوابالموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحةالعراق، كلّ العراق".

وكشف النائب عن إئتلافدولة القانون فراس المسلماوي، يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني الحالي، عن تسلم مجلسالنواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبل حكومةبغداد.