2025-01-23 23:45:09 - المصدر: هونر

صدمة في Honor: استقالة الرئيس التنفيذي جورج تشاو وسط صراعات السوق والاضطرابات الداخلية.

أعلنت شركة Honor الصينية لصناعة الهواتف الذكية يوم الجمعة 17 يناير أن جورج تشاو الرئيس التنفيذي للشركة قد استقال لأسباب صحية وشخصية. ومع ذلك، تشير تكهنات الأعلام إلى أن أداء Honor المخيب للآمال في السوق ربما لعب دورًا. في عام 2024، انخفضت حصة Honor في السوق لأربعة أرباع متتالية، لتخرج من المراكز الخمسة الأولى في الصناعة. وبحسب ما ورد، أعاقت التحديات الهيكلية، بما في ذلك الاعتماد على نموذج تشغيل قائم على الوكيل، كفاءة اتخاذ القرار ومرونة السوق في الشركة.

سيخلف جيان لي، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في Honor لمدة أربع سنوات، تشاو كرئيس تنفيذي. تسبب الانتقال في اضطرابات داخلية، حيث ورد أن رحيل تشاو مصحوب بخروج فريق Magic7، مما أثار مخاوف المستهلكين بشأن تحديثات المنتجات والابتكارات من الجيل التالي. فاجأت أنباء استقالة تشاو، التي تم نفيها داخليًا في البداية، الموظفين وأزعجتهم عندما تم تأكيدها رسميًا.تحت قيادة تشاو، سعت Honor إلى التوسع العالمي وركزت على المنتجات المتميزة مثل الهواتف الذكية القابلة للطي. وعلى الرغم من النجاح المبكر، فإن حصتها في السوق في الصين ستنخفض في عام 2024، على الرغم من أنها وصلت إلى 2.3% على مستوى العالم.

وقد فاجأت استقالة تشاو، التي نفيت داخليًا في البداية، الموظفين وأثارت حالة من الاضطراب الداخلي، خاصة مع مغادرة فريق Magic7، مما زاد من المخاوف بشأن تحديثات المنتجات والابتكارات المستقبلية. ومع انتقال القيادة وسط منافسة سوقية شرسة، تظل قدرة هونر على معالجة التحديات الهيكلية واستعادة ثقة المستهلك في عام 2025 غير مؤكدة.