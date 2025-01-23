الداخلية: فتح مكتب لإصدار البطاقة الوطنية في ديترويت

2025-01-23 23:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، عن افتتاح مكتب للبطاقة الوطنية الموحدة في مدينة ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "من خلال المتابعة المكثفة للسيد وزير الداخلية، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تفتتح مكتب لإصدار البطاقة الوطنية في مدينة ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف " يعتبر هذا الإنجاز احد الإنجازات التي تضاف الى سجل وزارة الداخلية في تحقيق خدمات متميزة للمواطنين داخل البلاد وخارجها".



