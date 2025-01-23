ثلاث مباريات بدوري المحترفين لكرة السلة.. هذه هي الفرق الفائزة

2025-01-23 23:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، يوم الخميس، ثلاث مباريات فيدوري المحترفين لكرة السلة، وانتهت بفوز فرق غاز الشمال والدفاع الجوي وزاخو.

وجاءت نتائج المواجهات، بفوز فريق غاز الشمالعلى الكرخ بنتيجة (85-75) لحساب دوري المحترفين العراقي بكرة السلة، وجرت المباراةفي قاعة بلادي المغلقة بكركوك.

كما فاز نادي الدفاع الجوي على نادي الحشدالشعبي بنتيجة (97-80) نقطة وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة في بغداد.

وتغلب نادي زاخو على نادي الحلة بنتيجة (71-64)في مباراة جرت بقاعة زاخو، لحساب مباريات دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.