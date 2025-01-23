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ثلاث مباريات بدوري المحترفين لكرة السلة.. هذه هي الفرق الفائزة

ثلاث مباريات بدوري المحترفين لكرة السلة.. هذه هي الفرق الفائزة
ثلاث مباريات بدوري المحترفين لكرة السلة.. هذه هي الفرق الفائزة
2025-01-23 23:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، يوم الخميس، ثلاث مباريات فيدوري المحترفين لكرة السلة، وانتهت بفوز فرق غاز الشمال والدفاع الجوي وزاخو.

وجاءت نتائج المواجهات، بفوز فريق غاز الشمالعلى الكرخ بنتيجة (85-75) لحساب دوري المحترفين العراقي بكرة السلة، وجرت المباراةفي قاعة بلادي المغلقة بكركوك.

كما فاز نادي الدفاع الجوي على نادي الحشدالشعبي بنتيجة (97-80) نقطة وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة في بغداد.

وتغلب نادي زاخو على نادي الحلة بنتيجة (71-64)في مباراة جرت بقاعة زاخو، لحساب مباريات دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

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