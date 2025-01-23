تجمع في الموصل لذوي المعتقلين "فرحا" بتمرير "العفو العام"

2025-01-23 23:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم المئات من ذوي المعتقلينوالمحكومين في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، يوم الخميس، تجمعاً للتعبير عن فرحهمبإقرار تعديل قانون العفو العام، مطالبين بالإسراع في تنفيذ فقراته.

وقالت أم محمود، وهي إحدى المشاركات بالتجمع،قرب بوابة جنوب الموصل، لوكالة شفق نيوز، إن "اثنين من أبنائي اعتقلوا منذسنوات بتهم كيدية، وآمل أن يكون إقرار القانون بوابة للفرج عنهما".

وأضافت أن "عائلتي تواجه معاناة كبيرة فيمقابلة أبنائي المعتقلين والمحكومين بتهم الإرهاب"، مناشدة الحكومة والبرلمانوالقضاء العراقي بـ"النظر بعين الرحمة والعطف لمطالب ومناشدات عائلاتالمعتقلين من أجل الإفراج عنهم قريبا".

من جانبه، بين النائب طالب المعماري، المشاركبالتجمع، أن "العديد من النواب أخذوا على عاتقهم متابعة تنفيذ قانونالعفو".

وأكد المعماري في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن"قانون العفو أصبح أمرا واقعا سيتم تنفيذه قريبا لإنصاف المظلومين منالمحكومين والمعتقلين"، مشيرا إلى أن "النواب سيتابعون تنفيذ العفو معالجهات المعنية لضمان إطلاق سراح الأبرياء والذين يستحقون أن يشملوا فيالقانون".

ولفت إلى أن "نواب نينوى يقع على عاتقهممستحقات كثيرة بعد العفو العام، ومنها استحقاقات المحافظة وملف البناء في الأراضيوالتدخلات السياسية في الانتخابات وغيرها من المستحقات".

وكان مجلس النواب، أقر يوم الثلاثاء الماضي،ثلاثة قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية،وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

ويعد قانون العفو العام، من أبرز ما طالبت بهالكتل السنية، وتم تضمينه في ورقة الاتفاق السياسي لتحالف إدارة الدولة، عند تشكيلالحكومة الحالية.