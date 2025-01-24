مخزون الخام الأمريكي يتراجع مقابل ارتفاع البنزين

2025-01-24 00:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الخميس، أن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت بينما ارتفعت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 17 كانون الثاني/ يناير.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام انخفضت مليون برميل إلى 411.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بنحو 148 ألف برميل.

وواصلت العقود الآجلة للخام خسائرها بعد أن أظهرت البيانات انخفاضا أقل من المتوقع.

وجرى تداول خام برنت عند 78.3 دولاراً للبرميل بانخفاض 70 سنتا بحلول الساعة 12:13 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1713 بتوقيت غرينتش)، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا إلى 74.79 دولاراً للبرميل.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 1.1 مليون برميل يوميا، بينما تراجعت معدلات تشغيل المصافي 5.8 نقطة مئوية في الأسبوع نفسه.