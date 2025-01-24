2025-01-24 00:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط تلاعب بوصف بضاعة سببت هدراً بالمال العام بمنفذ زرباطية.وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ زرباطية الحدودي، تمكنت من ضبط عجلة تحتوي على ( اعمدة كهرباء ومصنعات حديد)"، مبيناً أنه "بعد الكشف على العجلة في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي تبين وجود مادة ( بوري حديد والمشمول بحماية المنتج بنسبة ١٥ %) غير مصرح به، لغرض التهرب من دفع الرسوم الكمركية مما سبب هدرا بالمال العام".وأضاف، أنه "تم إحالة العجلة والمواد المضبوطة الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين."