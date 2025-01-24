القبض على 5 أشخاص رددوا شعارات "طائفية" في الأعظمية

2025-01-24 00:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، عن إلقاء القبض على خمسة متهمين قاموا بترديد شعارات طائفية واعتدوا على القوات الأمنية في منطقة الأعظمية في بغداد.

وقالت الداخلية، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "الجهد الامني والاستخباري لقوات وزارة الداخلية، خلال واجب إنتشار ضمن منطقة الاعظمية ببغداد، مكنها من القاء القبض على خمسة متهمين قاموا بترديد شعارات طائفية والشغب والتحريض والاعتداء على منتسبي وزارة الداخلية اثناء انتشارهم الأمني لمنع حالات الشغب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بتنفيذ واجبها الأمني".

وأضاف انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وعرضهم على القضاء".