2025-01-24 00:36:04 - المصدر: ايشان

كشفت محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن التصميم الأولي لخطوة الإمام علي عليه السلام، والذي يعد أول مسجد في الإسلام خارج مكة والمدينة. وبحسب التصميم الأولي لمسجد خطوة الإمام علي عليه السلام، فإن المساحة التي سينفذ عليها المشروع تقدر بحوالي 160 دونماً، وسيتسع لـ 30 ألف زائر تقريباً. ويعد المسجد الوحدة العمرانية الأولى في المدينة […]

ظهرت المقالة خطوة الأمير مزاراً عالمياً.. البصرة تعلن “التصميم المتفرد” لأول مسجد في الإسلام خارج مكة أولاً على ايشان.



