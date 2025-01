أوس الخفاجي: إيران سمحت باستهداف نصر الله وسقوط سوريا

2025-01-24 00:40:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اتهم قائد قوات "أبو الفضل العباس"، أوس الخفاجي، اليوم الخميس، إيران، بـ"السماح باستهداف الامين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله، والتضحية به"، فيما شبه الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري بـ"أبو محمد الجولاني". وقال الخفاجي في لقاء تلفزيوني، تابعته (المدى)، إن "ملف حلّ الحشد الشعبي أو الفصائل العراقية، ليس بجديد، ولن يحلّ […]

