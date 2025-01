2025-01-24 00:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىاتخذت السلطة القضائية قراراً بتشديد العقوبات القانونية بحق مرتكبي الاعتداءات على الأطباء، في خطوة تهدف الى وضع حدّ لتلك الاعتداءات التي تمثل تحديا خطيرا يؤثر على العمل الطبي في البلاد.وعلى مدى السنوات التي أعقبت العام 2003 وحتى اليوم، تسجل المستشفيات العراقية اعتداءات متكررة ضدّ الكوادر الطبية العاملة فيها، من قبل ذوي المرضى، احتجاجا على […]

The post عقوبات قانونية "مشددة" لمنع الاعتداء على الأطباء.. غياب الرادع يفاقم المآسي appeared first on جريدة المدى.