الخارجية تفند مزاعم نسبت لوزيرها بشأن “المختطفة الاسرائيلية”

2025-01-24 00:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر نفت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تصريحاً لوزيرها يخص المختطفة “الاسرائيلية” بالعراق. وقالت الوزارة، في بيان: “ننفي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تصريح منسوب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، لمراسل إحدى القنوات التلفزيونية”. وأضافت، أن “الوزير وأثناء حضوره الحلقة النقاشية التي نظمتها القناة العالمية المعروفة (CNN)، والتي شارك …

