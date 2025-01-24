الكويت وبرقان يخسران من دار كليب البحريني وبني ياس الإماراتي بالبطولة العربية للكرة الطائرة

2025-01-24 01:00:04 - المصدر: كونا

الدوحة - 23 - 1 (كونا) -- خسر فريقا الكويت وبرقان الكويتيان اليوم الخميس من (دار كليب) البحريني بنتيجة (3-1) و(بني ياس) الإماراتي (3-0) على التوالي في البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية في العاصمة القطرية الدوحة ضمن مباراة تحديد المراكز من التاسع لغاية 12.وبهذه النتيجة حصل نادي الكويتي على المركز العاشر وبرقان على المركز ال12 في البطولة فيما أحرز الهلال الليبي المركز ال13 عقب فوزه على أربيل العراقي بنتيجة (3-1). وكانت فرق الأهلي والزمالك المصريان والشرطة القطري والسيب العماني تأهلت أمس الأربعاء إلى نصف نهائي النسخة الـ43 للبطولة العربية التي ستقام غدا الجمعة. يذكر أن البطولة العربية للكرة الطائرة التي انطلقت الخميس الماضي تقام لأول مرة في قطر منذ انطلاقتها في ليبيا عام 1978 ويعتبر فريق (السويحلي) الليبي آخر فريق يتوج باللقب وذلك في النسخة الماضية بالأردن عام 2024. (النهاية) س س س / ر س