تحرير المختطف اياد سعيد الجبوري في ديالى

2025-01-24 01:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، تحرير المختطف اياد سعيد الجبوري في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعملية نوعية وبجهد استخباري متميز أشرف عليها قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، فقد تمكنت قوة ضمن قيادة شرطة محافظة ديالى بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية والحشد الشعبي من الوصول الى مكان احد المختطفين في منطقة تقع أطراف سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة ديالى وتحريره بأقل من 24 ساعة من عملية اختطافه".

وأضافت: "كما تنفذ الآن القوات الأمنية عمليات بحث وتفتيش واسعة للوصول الى الجناة بهدف إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".